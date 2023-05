Premium Het beste van De Telegraaf

Kwestie Abortus strafrecht ’Strijd voor vrije abortus is nog niet gestreden’

— Abortus hoort niet in het strafrecht thuis, maar in de reguliere zorg, betoogt Mardjan Seighali. „De keuzevrijheid moet nu beter worden verankerd.”

Door Mardjan Seighali

Hoe vrij is de keuze voor een abortus? Weinig mensen spreken over abortus, en als dat wel gebeurt is dat vaak op fluistertoon. Die fluistertoon komt ergens vandaan. Al eeuwenlang wordt ons verteld dat abortus slecht is, een misdaad, dat je er spijt van krijgt. En dus is het stil, en blijft abortus omringd door schuld en schaamte.