Horeca moet wel krankjorem worden van maatregelen

Buitenland

Belgische tegenstanders kernuitstap zijn jaloers op Nederland

De komst van twee nieuwe kerncentrales in Nederland is voor Vlaamse media het belangrijkste nieuws uit het coalitieakkoord. België staat juist op het punt om een besluit te nemen over de sluiting van alle kerncentrales. Tegenstanders kijken met een jaloerse blik naar de Haagse voornemens.