Ontbreken steun van links is het probleem

Dit is de 34e column op deze mooie plaats, en ik krijg veel aardige reacties van lezers. Nu ben ik al 44 jaar contributie betalend lid van de PvdA, een brede partij met in de gelederen uiteenlopende opvattingen. Vorige week zei PvdA-prominent prof. Rick van der Ploeg in de Volkskrant: „Wordt Plasterk toegejuicht door de vrienden van Forum voor Democratie? Dan zou ik me zorgen maken.” Een dag later reageerde oud-PvdA-voorzitter Hans Spekman: „Beter is het als wij op links ons afvragen waarom rechts zo veel aanhangers heeft. Waarom krijgen wij dat vertrouwen van die aanhangers dan niet?”