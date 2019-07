Brief 3 ’Koningsdrama binnen FvD’

De boreale FvD-leider Thierry Baudet en partij-oprichter Henk Otten betichten elkaar over en weer van gesjoemel met partijgelden. Wat ervan waar is? De waarheid ligt vaak in het midden.

Maar de gevolgen zijn er niet minder om. Otten weigert zijn Eerste Kamer-zetel op te geven, waarmee er geen meerderheid meer is.

Dat kon voor het kabinet wel eens tot problemen leiden als wetsvoorstellen daar over de streep getrokken moeten worden. Hopelijk komen de twee kemphanen toch nog bij zinnen en tot een vergelijk.

Jan Muijs, Tilburg

