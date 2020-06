’Er is nu even geen tijd voor stikstof’

Michel Perridon

Dat stikstof moet worden teruggedrongen staat buiten kijf. Niets is belangrijker dan onze gezondheid en die van onze natuurlijke omgeving. Niemand zal ontkennen dat we in Nederland met een probleem zitten. En om dat te kunnen oplossen, zijn we afhankelijk van diezelfde gezondheid, namelijk ons gezond verstand. En dat mis ik in de afgedwongen koers om stikstof in tien jaar tijd met de helft terug te dringen.