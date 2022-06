’Strakkere handhaving asielprocedure’

Volgens Wolf Mannens van de ACVZ zit de asielopvang in Nederland al 7 jaar in een crisis. Er is geen visie, geen juiste financiering en de taakverdeling tussen Rijk, gemeenten en uitvoerders werkt niet. Maar waar weer met geen woord over gesproken wordt is de manier waarop asielzoekers onze faciliteiten structureel misbruiken, merkt Jan Pronk op. Elke immigrant, komend vanuit onze buurlanden Duitsland of België, zou helemaal niet in de procedure moeten worden opgenomen. Je vraagt asiel aan in het eerste veilige land waar je arriveert. Nu kiezen deze mensen gewoon voor het land met de beste regelingen. Daar sluiten wij al decennialang onze ogen voor en waarom? Iedere Nederlander moet zich aan de regels houden, waarom geldt dat niet voor immigranten? We hebben geen andere en betere opvang nodig, maar een strakkere handhaving. Dan zijn we zo van dit probleem verlost. Maar daadkracht kenmerkt onze politiek nu eenmaal niet, altijd maar pappen en nathouden en je coulant opstellen. Met dit als trieste uitkomst.