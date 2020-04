Brief 2: ’Andere tool voor rekenrente’

En dit terwijl die rekenrente absoluut geen juiste afspiegeling is van de financiële situatie van pensioenfondsen. En zo worden miljoenen gepensioneerde Nederlanders stelselmatig tekort gedaan, terwijl dit niet nodig is.

Mensen met een klein aanvullend pensioen hebben het erg slecht, kunnen niets extra’s meer doen en hebben steeds meer moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. En daar moet de politiek zich ondertussen diep voor schamen. In Den Haag is men blijkbaar te beroerd om een rekentool te ontwikkelen die recht doet aan de echte financiële situatie van pensioenfondsen en blijft men maar doorgaan op een ingeslagen weg die dood loopt.

Werkelijk niets heeft politiek Den Haag op met mensen die hard hebben gewerkt en nu van een welverdiend en geïndexeerd pensioen zouden moeten genieten. Dat politici zo bepalend kunnen beslissen over pensioengeld wat op geen enkele wijze aan de Nederlandse Staat toebehoort is op zich al schandalig, maar zorg er dan wel voor dat de verdeling voor huidige en toekomstige gepensioneerden klopt. Want daar is op dit moment geen enkele sprake van.

Jan Pronk, Beverwijk