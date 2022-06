’Boeren weer de dupe’

Om te voldoen aan door ons zelf gestelde strenge stikstof- en CO2-normen moeten veel boerenbedrijven sluiten. Nooit wordt gesproken over de mogelijkheid om Tata Steel te sluiten. Dat is immers verreweg de grootste vervuiler van Nederland en sluiting zou in één klap vele problemen oplossen. Woningbouw is weer mogelijk en de hele regio wordt letterlijk en figuurlijk verschoond van een enorme vervuiling die zeer schadelijk is voor de gezondheid.

De wereld zit niet te wachten op staal maar op voedsel en dat is de kracht van het Nederlandse boerenbedrijf dat al vele jaren een enorme innovatie doormaakt. Dat kun je van Tata Steel niet zeggen.

Pieter van den Brink,

Wijk bij Duurstede