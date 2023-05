’Concertkaartjes niet voor niets zo duur’

Nu bekend is geworden wat topman Michael Rapino vorig jaar bij elkaar heeft ’verdiend’ is duidelijk waarom deze ticketprijzen zo hoog zijn. Afgerond streek deze baas maar liefst 139 miljoen euro op aan salaris, bonussen en aandelenbeloningen. Volgens Live Nation is dat echter volkomen terecht want Rapino haalde alle financiële doelstellingen. Nee, oké dat is dan duidelijk, dan snappen we ook waarom een concertkaartje zo duur moet zijn. En dit jaar ook nog even een salarisverhoging zeker om de inflatie te compenseren.

Jan Pronk