Stimuleren biomassa niet vol te houden

Ronald Plasterk

De eisen die aan nieuwe geneesmiddelen worden gesteld, zijn streng. Eerst moet in het laboratorium worden vastgesteld dat er een plausibel mechanisme is waardoor een nieuw middel zou kunnen werken. Dan mag een middel voorzichtig op patiënten worden onderzocht op mogelijke bijwerkingen, en vervolgens wordt in fase 2-onderzoek getest of een middel werkzaam is. Daarna komt er een groot fase 3-onderzoek waarin het middel dubbelblind wordt vergeleken met behandelingen met een fopmiddel, een placebo. Noch de behandelend arts noch de patiënt weet of iemand door het lot is ingedeeld in de groep met het echte middel of met een placebo.