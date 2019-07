’Excuses met gesloten beurs’

In de Joodse gemeenschap en onder Roma en Sinti zwelt de kritiek aan over de hoogte van de schadevergoeding die de Nederlandse Spoorwegen moeten gaan betalen voor de transporten die zij in de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de nazi’s hebben uitgevoerd.

We horen het de laatste jaren vaker. De Staat, instanties of bedrijven worden steeds vaker verzocht om kleur te bekennen over dubieuze zaken die zich in het verleven onder hun hoede hebben afgespeeld.

Of het nu om slavenhandel gaat, de gebeurtenissen in Nederlands-Indië, de vermeende executies van Molukse treinkapers of nu weer de transporten van de Spoorwegen in de oorlog; iedereen wil een schuldbekentenis.

We zien het met regelmaat: indien zo’n schuldbekentenis is uitgesproken, wordt er direct daarna door nabestaanden een traject van schadevergoeding opgestart.

Als vooraf zou worden overeengekoen dat schuld of excuses altijd met een gesloten beurs zullen plaatsvinden, heb ik een vermoeden dat veel toekomstige rechtszaken overbodig zullen zijn.

Mario Verhees, Asten