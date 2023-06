’Parkeertaks melkkoe van gemeenten’

Voor een kleine auto van 5 m2 parkeerruimte betaal je in een ’goedkope’ wijk al zo'n € 40 per dag oftewel €8 per m2! Neem je een hotelkamer van 16 m2 dan kost die gemiddeld €100. Lig je wel lekker onder de schone lakens naar je tv te kijken met eigen sanitair op de kamer en die kost... €6,25 per m2! Met een beetje geluk krijg je er een ontbijtje bij. En voor dat geld mag jij langer blijven liggen dan dat je auto buiten mag blijven staan.

Het hele parkeerbeleid is volkomen uit de hand gelopen en een melkkoe geworden van gemeentes. Dat dit ten koste gaat van de economie lijkt niet te deren. Terecht geven werknemers aan dergelijke bedragen voor parkeren niet te kunnen ophoesten en weigeren een baan op een betaald parkeren locatie. Ook mantelzorgers die niet voldoen aan alle officiële registratie eisen van gemeenten mogen de volle mep parkeergeld betalen om hun gratis hulp te komen bieden. Waarom moet toch werkelijk voor alles taks betaald worden?

Marian Uppelschoten,

Gistel