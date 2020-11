Het Urgenda-arrest spoort politici aan om zich te bezinnen op de relatie tussen democratie en rechtspraak. Het spanningsveld tussen rechtersrecht en de politiek is niet langer een academisch gedachtespinsel. Het is het thema van onze tijd. Daaronder vallen de belangrijkste vraagstukken, zoals de macht van de Europese Unie, de klimaatlobby of de asielindustrie.