’Klap in gezicht autochtone Nederlanders’

In de krant van zaterdag 24 juli de bevestiging van wat we eigenlijk al lang wisten. Statushouders werken nauwelijks. Zelfs in de leeftijdscategorie tot 40 jaar werkt meer dan de helft niet, daarboven werken er nog minder.

Maar daar blijft het niet bij. Denk aan huur- en zorgtoeslag en een vele gevallen een zeer fors bedrag aan kinderbijslag. Tel daarbij de indirecte kosten van de door velen van hen veroorzaakte overlast. Het betreft hier vaak mensen die in het land van herkomst totaal niets hadden.

Wat een slag in het gezicht van de hardwerkende autochtone Nederlander, die vaak minder te besteden heeft. Wat zouden wij dat geld uitstekend kunnen besteden in de ouderen- of gezondheidszorg. Hoe is het trouwens mogelijk dat wij, gezien dit gegeven, arbeidsmigranten uit Oost-Europa moeten halen om bijvoorbeeld onze boeren en tuinders uit de nood te helpen?

Peter Stolk, Eindhoven