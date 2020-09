’Doodstraf zeker niet invoeren’

Om ons tegen die barbaarse straf te beschermen werd uiteindelijk in 1983 in de Grondwet bepaald dat de doodstraf niet kan worden opgelegd. Ook al zouden we dit in Nederland willen, dan is dit Europees en Internationaalrechtelijk erg lastig om in te voeren. Diverse verdragen staan dit in de weg. Het opzeggen van deze verdragen heeft diverse andere consequenties. Deze zekerheden zorgen er in ieder geval voor dat ons land geen ‘schurkenstaat’ wordt!

Henk Versteeg, Nunspeet