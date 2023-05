’PSV laat trainer stikken’

De directie van PSV moet zich schamen. In plaats van aan de slag te gaan met de trainer om hem te begeleiden naar de top, laten zij zich bespelen door spelers en overige staf. Van Nistelrooij wilde niet hoofdtrainer worden bij PSV maar liever nog even rijpen. Onder druk is hij het toch gaan doen. Wint de supercup en de beker en staat tweede in de competitie, dan doen je het toch redelijk als trainer. Hij heeft gelijk dat hij met deze mensen (directie, spelers en assistenten) niet meer wil samenwerken. Dit is nu de tweede keer dat er zo met trainers wordt omgegaan bij PSV. Ze moeten zicht schamen.

H. Koppe