’Boete voor fiscus onzinnig’

Deze zaak staat niet op zich, want eerder kreeg ook de Belastingdienst al een megaboete opgelegd van maar liefst 2,75 miljoen euro vanwege de kindertoeslagenaffaire. Waarbij je je wel langzamerhand kunt gaan afvragen of dit slechts druppels zijn op een gloeiende plaat of blijft er nog veel meer voor ons verborgen. De boetes verdwijnen in de schatkist.

Maar wie betaalt uiteindelijk al die boetes? Het ministerie van Financiën, zal voor 'het oog van het volk' wat interen op de duizelingwekkende begroting, maar zal daar weinig of geen last van ondervinden. Een 'ons-kent-ons' mentaliteit en zogenaamde ’broekzak-vestzak operaties’ strijken alles weer glad. Uiteindelijk zullen alle fouten van onze politieke elite worden afgewenteld op de burger en zijn of haar beurs. Die is aan de achterkant altijd de nettobetaler. Hoe je het ook wendt of keert! Hou dus gewoon op met die onzin-boetes. Die dienen geen enkel doel.

Jan Muijs, Tilburg