Brief 1 ’Onderzoek duur en duurt te lang’

De Jonge wil eerst experts horen over de brand in Arnhem die door de zonnepanelen erg hevig was. Op naar de volgende brand dus, want voordat zijn experts antwoord hebben gegeven, kan het lang duren.

Dit, terwijl expertise van de brandweer heel helder is en die geeft aan wat er moet gebeuren. Maar nee, het volgende peperdure onderzoeksteam moet aan de slag.

Neemt De Jonge nu ook zijn verantwoording als er weer zo’n brand uitbreekt?

E. van Straalen

