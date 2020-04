’Corona leert ons voedsel opnieuw te waarderen’

Door de coronacrisis lijken koopgewoonten van consumenten op het gebied van voedsel drastisch veranderd. Ⓒ Caspar Huurdeman

Een derde van het voedsel dat we in de supermarkt kopen, belandt in de afvalbak. De coronacrisis verergert de verspilling, maar heeft ook een positieve kant: het leert ons slimmer met voedsel omgaan, signaleren voedingswetenschappers Madhura Rao en Alie de Boer.