Mijn eerste liefde gebruikte Henny Vrienten om er een punt achter te zetten

Sterren

Lorde reageert op video waarin ze fans niet laat meezingen

Zangeres Lorde heeft gereageerd op video’s waarin te zien is dat ze haar publiek tijdens een optreden tot stilte maant. In de video is te zien hoe de zangeres haar nummer Writer In The Dark zingt. Op het moment dat het publiek begint mee te zingen, gebaart Lorde dat zij daar mee moeten stoppen.