’Oorzaak inflatie ligt niet bij de burgers’

De inflatie is het gevolg van een beslissing van de overheid een duidelijk standpunt in te nemen over de illegale Russische aanval op Oekraïne. Als de gemiddelde burger had geweten dat zo'n besluit tot armoede kon leiden voor een niet onaanzienlijk deel van de eigen bevolking, mag je je afvragen of de steun ervoor nog zo massaal zou zijn geweest. Het hemd is nu eenmaal nader dan de rok. Minister Kaag spreekt stoere taal, maar uiteindelijk is het aan de burger om te bepalen welke prijs hij wil betalen om democratie in de breedste zin van het woord te ondersteunen. De overheid dient d.m.v. een ongekende transparantie zichtbaar te maken welke scenario's tot welke consequenties kunnen leiden. En dan is het aan de burger om een bewuste keuze te maken. Dán pas mag verwacht worden dat eenieder de eigen broek ophoudt.

Els Voort, Oostvoorne