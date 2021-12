Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: inenten 12-minners 'Vaccineren van kinderen kan veiligheid voor anderen vergroten'

— „Wij roepen nadrukkelijk op nog meer onderzoek te doen naar de mate waarin vaccinatie van kinderen daadwerkelijk de viruscirculatie vermindert”, betoogt bestuurder van het Instituur Verantwoord Medicijngebruik Ruud Coolen van Brakel.

Amsterdam - Ruud Coolen van Brakel We bouwen week na week meer kennis op over de manieren waarop we de verspreiding van het virus kunnen tegengaan en waarop we de ziektelast die het virus veroorzaakt zoveel mogelijk kunnen verkleinen. Het vaccineren van kinderen tussen vijf en twaalf jaar staat in de schijnwerpers nu de EMA heeft vastgesteld dat de vaccins van Pfizer en Moderna werkzaam én veilig zijn voor kinderen, en dat ze dus toegediend kunnen worden aan die leeftijdsgroep.