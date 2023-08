Brief 3: ’Omtzigt gaat zijn hand overspelen’

Laten we wel zijn, de verkiezingen zijn over drie maanden en Omtzigt heeft slechts een naam voor zijn partij en wat ruw geschetste plannen en voornemens. Maar waar zijn de capabele, hier en daar hopelijk ervaren potentiële Kamerleden die bij een overwinning van Nieuw Sociaal Contract in de bankjes gaan plaatsnemen? Daar loert toch echt een ramp die we nog kennen van de LPF.

Grootste gevaar bij deze ontwikkeling is de instabiliteit van een te vormen coalitie met de partij van Omtzigt. Het is echt onmogelijk om binnen deze korte tijd meer dan voldoende mensen te rekruteren die de klus gaan klaren. En dan staan we binnen een jaar weer in de stembureaus voor de volgende landelijke verkiezingen. Pieter Omtzigt is een begenadigd en bevlogen politicus. Maar met deze move gaat hij zijn hand gruwelijk overspelen. En dat is jammer. Voor Nederland vooral.

Jan Pronk, Beverwijk

