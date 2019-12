Het telefoontje kwam om 16.48 uur, ruim twintig minuten voordat het nieuws breaking werd. „Hoi John, we hebben goed bericht. Ridouan Taghi is in Dubai opgepakt”, sprak de justitiemedewerker met wie ik de afgelopen twee jaar talloze keren contact had over mijn persoonlijke beveiliging. „We meenden dat je dit wel graag wil weten vóór we het nieuws straks naar buiten brengen”, grinnikt hij. Ik sluit even de ogen om de boodschap beter te kunnen bevatten.