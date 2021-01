’Vluchten uit VK stilleggen’

London is de coronabrandhaard in Europa. Toch komen er twintig vluchten per dag binnen uit het VK. Weliswaar met een maximaal drie dagen oude negatieve coronatest maar dat is niet waterdicht.

Dit moet de regering gewoon per onmiddellijk stoppen. Het is ook niet uit te leggen in relatie tot alle maatregelen die we in Nederland zelf nemen.

Hans Fuhri Snethlage, Rotterdam