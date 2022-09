Een kafkaiaans koningsdrama

Buitenland

Kist van koningin Elizabeth onderweg naar Londen

De kist met koningin Elizabeth is aan boord van het vliegtuig waarmee zij van Edinburgh naar Londen wordt gebracht. Het vliegtuig is even na 17.30 uur lokale tijd opgestegen in Schotland voor een vlucht van een uur naar de Engelse hoofdstad. Daar zal de koningin in Buckingham Palace komen te liggen....