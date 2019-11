Uitslag stelling: ’Zorgpolis nieuwe melkkoe’

Velen hebben uit de media vernomen dat de premie voor de basiszorg sinds jaren omlaag gaat, maar kijken raar op als de zorgpremie voor volgend jaar toch hoger blijkt te zijn. Er is veel onbegrip hierover. „Ik snap niet waarom alles steeds duurder wordt hoewel wij minder krijgen. Waarom nu weer de collectiviteitspremie verlagen?”, vraagt iemand zich af. „Het is één groot doolhof en niet te begrijpen”, verzucht een ander machteloos.

Zorgverzekeraars zouden hun cliënten veel beter moeten informeren is de algemene teneur. De instanties moeten hun klanten goed voorlichten dat er verschillende pakketten met verschillende prijzen zijn, vinden acht op de tien respondenten.

De premiemeevaller voor de basiszorg blijkt in de praktijk toch een tegenvaller omdat de collectiviteitskorting volgend jaar omlaag gaat van maximaal tien naar maximaal vijf procent. Dat kan sommige collectief verzekerden circa 100 euro per jaar extra kosten. Zes op de tien respondenten vinden dat erg veel geld.

Hoewel de kortingsreductie beschouwd wordt als de zoveelste aanslag op de huishoudportemonnee, zien velen tegelijkertijd in dat de korting voor collectief verzekerden oneerlijk is tegenover consumenten die zich niet bij een collectief kunnen aansluiten.

Bijna een kwart van de deelnemers weet wel al dat zij gaan overstappen. Deze groep moppert over de almaar stijgende ziektekosten en het hoge eigen risico van (minstens) 385 euro. Één van hen stelt: „Ik ga mij oriënteren en overstappen naar een goedkopere verzekering omdat het allemaal schofterig duur wordt. Wij komen bijna nooit bij een arts. En het wordt alleen maar duurder. De zorgverzekering is de nieuwe melkkoe.”

Toch is overstappen naar een andere zorgverzekeraar niet voor iedereen een optie. Enkele chronisch patiënten klagen over de willekeur in de zorg. „Bij chronische ziekte ben je vaak genoodzaakt om bij je zorgverzekeraar te blijven. Als je probeert over te stappen willen ze je niet want je bent te duur”, doet een patiënt z’n beklag.

De steeds duurdere polissen veroorzaken ook zorgmijdend gedrag. „Bijna tien procent van mijn salaris gaat naar de zorg”, foetert een deelnemer, die stelt: „Ik ga dus zo min mogelijk naar de huisarts om extra kosten te vermijden.” En voor patiënten vormt het hoge eigen risico van 385 euro vaak een drempel voor adequate zorg. „Ik ben startende ondernemer met een bijstandsuitkering en kan mij nog nergens aansluiten qua collectief. Ik ben astmapatiënt en ik ben de klos met het betalen van mijn eigen risico voor de medicijnen. Omdat deze heel duur zijn, heb ik mijn medicatie maar gehalveerd omdat ik het anders niet kan betalen. Ben nu vaker niet lekker door astma-aanvallen.”

Om de almaar stijgende ziektekosten een halt toe te roepen gaan stemmen op om voor cliënten een financiële prikkel in te stellen: beloon een gezonde leefstijl met een lagere zorgpremie. Dit plan roept echter verdeeldheid op onder de deelnemers: 42 procent is voor. Maar 49 procent is tegen en vraagt zich af hoe je gezond leven dan monitort.