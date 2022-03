’Bijvoeren eendjes onnodig’

Hopelijk is met Rotterdam een begin gemaakt en gaan veel meer lokale overheden hieraan een eind maken. Het is al zolang bekend hoe slecht dit bijvoeren voor de gezondheid van de dieren is. Daarnaast zorgt dit voor toenemende overlast voor bewoners. Ratten, meeuwen, ganzen hebben de overhand. Op steeds meer plekken zie je de hele dag watervogels stompzinnig onder aan een flatgebouw zitten wachten tot een raam open gaat i.p.v. zelf te zoeken. En heel vaak zitten de voedselresten nog in de verpakking: het is blijkbaar al teveel moeite het brood uit de plastic zak te halen. Bijvoeren is eigenlijk nooit nodig met onze winters.

E. Voort, Spijkenisse