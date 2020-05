’Italië zeker niet armer dan ons land’

D66-minister van Buitenlandse Handel mevrouw Kaag stelde dinsdag in het programma OP1 dat Nederland diepe zakken heeft en daarom Italië financieel moet ondersteunen. Maar zijn we wel zo rijk? Brengt de coronacrisis ons land minder economische schade.

We hebben inderdaad een geweldig pensioenvermogen. Aan de andere kant heeft 81% van de huiseigenaren in Italië geen hypotheek, tegen slechts 17% in ons land. Bovendien is de gemiddelde hypotheekschuld in Nederland zeven keer hoger dan in Italië.

Rekening houdend met het omvangrijke zwarte circuit in Italië van naar schatting 500 miljard is de conclusie gerechtvaardigd, dat dit mooie land alles bij elkaar opgeteld per saldo zeker niet armer is dan ons kikkerlandje.

De vraag hoe de overheidsschuld in Italië twee en een half keer zo groot is dan bij ons ligt niet alleen aan de lagere pensioenleeftijd en bodemloze putten. Het zwarte circuit meewegende ligt het percentage van het Bruto Nationaal Product (BNP) een stuk lager, zo’n 108%. Dus aardig in de beurt van Frankrijk en Spanje.

We mogen van een minister beter onderbouwde uitspraken verwachten.

Niek Gahrmann,

Zoetermeer