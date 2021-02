Uitslag Stelling: Maatregelen ondoordacht

De richtlijnen sluiten niet aan op de praktijk van alledag, is de mening van veel respondenten. Zo vindt bijna driekwart het idee om leerlingen uit groep 4 t/m 8 in zogenoemde ‘bubbels’ te verdelen om onderling contact te beperken volstrekt onrealistisch. „Niet te doen! Het zijn kinderen, die houden gewoonweg geen afstand van elkaar en ze spelen daarna toch weer samen buiten of thuis”, zegt iemand.

Ook de ‘snottenbellenregel’ waarbij kinderen met verkoudheidsklachten thuis moeten blijven wordt door 69 procent afgekeurd: „Kinderen gaan na maanden weer naar school en over drie dagen snottert iedereen, dat is gewoon niet te voorkomen bij kinderen. Dus einde van de week zit ieder kind weer thuis”. Volgens veel stemmers moet het toch echt aan de ouders overgelaten worden of een kind wel of niet naar school gaat: „Ouders kunnen heel goed zelf inschatten of de snotneus van hun kind ernstig is of niet en daarop handelen om wel of niet thuis te houden.”

Dat alle kinderen in quarantaine zouden moeten als een van de kinderen besmet is, is volgens ongeveer de helft van de stemmers onwerkbaar, zowel voor de ouders als voor leraren en kinderen. „Als kinderen in quarantaine moeten hebben ouders pas echt een probleem, want geen noodopvang of oppashulp van familie toegestaan.” En: „Straks zit je in situaties dat kinderen 5 tot 10 dagen helemaal geen les krijgen. En continue op en af weer thuis en dan weer op school zitten. Kinderen hebben ritme nodig”. Velen noemen de maatregelen ondoordacht „Leuk verzonnen van achter een bureau, maar in de praktijk onmogelijk. Denk ook aan de geestelijk schade voor kinderen door al die onzekerheid.” Sommigen vrezen zelfs dat leerachterstanden door dit beleid alleen maar erger zullen worden: „Kinderen die om een snotneus thuis moeten blijven zullen nu helemaal geen onderwijs krijgen want de leerkrachten gaan echt niet fysiek én op afstand onderwijs geven“.

Men heeft er ook begrip voor dat veel ouders hun kinderen niet om de haverklap willen laten testen. „Ik verwacht dat er weinig ouders zijn die hun kinderen gaan laten testen en gelijk hebben ze”, zegt een van de deelnemers. Ook ziet niet iedereen het nut ervan in: „Alle kinderen in een klas moeten getest worden bij een besmetting, maar enkele dagen geleden werd nog verkondigd dat het geen nut heeft om te testen wanneer er geen symptomen zijn. Dus kinderen worden voor de gemoedsrust van de leraren en de andere ouders onnodig getest”. Iemand vat samen: „Als je kijkt naar al deze regels, alle restricties en beperkingen, dan heeft opengaan van de school eigenlijk gewoon geen zin”, zegt een stemmer.

Toch denkt 44 procent van de deelnemers hier anders over. Gezien de schade van de langdurige scholensluiting is het toch beter om de scholen op deze manier te openen dan helemaal niet. „Er werd steeds geroepen, kinderen moeten naar school. Nu mag het en dan gaat iedereen weer op zijn achterste benen staan. Kom op, schouders eronder en gewoon aan het werk.”