’Burger draait op voor salarisverhoging zorg’

De zorgpremie gaat natuurlijk fors omhoog door de oplopende kosten van behandelingen, de (volkomen terechte) salarisverhoging van het zorgpersoneel en het feit dat steeds minder mensen daadwerkelijk een bijdrage leveren. Hoewel terecht gaat deze enorme salarisverhoging ook weer voor een opwaartse prijsspiraal zorgen, want ook dat moet natuurlijk gecompenseerd worden. Zo komen we nooit van de enorme inflatie af en vallen we met open ogen in de kuil, die we in het verleden al een aantal keren hebben dicht gegooid.

Jan Pronk, Beverwijk