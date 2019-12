Ombudsman: Toch nog begrip voor zieke cliënt

Elke maand moet Mira aan het UWV doorgeven wat haar overige inkomsten zijn. Maar die heeft ze niet, want Mira kan helemaal niet werken. Na een klacht hierover bij het UWV blijkt het ook helemaal niet nodig om overige inkomsten door te geven.

Dat is niet het enige dat mis gaat tussen Mira en het UWV. Want na bijna twee jaar, als de ziektewetuitkering afloopt, moet Mira een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen. Het UWV zegt dat ze deze zogenoemde WIA-uitkering alvast kan aanvragen. Dus doet Mira de aanvraag eerder dan volgens de regels zou moeten.

Maar Mira’s aanvraag wordt afgewezen. Dat betekent dat ze een nieuwe aanvraag moet doen, met al het regelwerk dat daarbij hoort. Ook daarover dient ze een klacht in, en ook die vindt het UWV terecht.

Maar er verbetert weinig. Het contact met het UWV verloopt verre van prettig. Mira krijgt brieven die ze niet goed begrijpt, moet langs een keuringsarts en weet niet waar ze aan toe is. En dat terwijl ze door haar ziekte al genoeg aan haar hoofd heeft. Meer sores met het UWV kan ze er niet bij hebben.

Het liefst wil Mira een WIA-uitkering zonder papieren rompslomp, belastende telefoontjes of een bezoek aan een keuringsarts. Want gezien haar ingrijpende ziekte is dat allemaal een enorme belasting. Bovendien vindt Mira dat haar eigen arts en specialist ook de benodigde informatie kunnen geven.

Machtigen

Mira mailt ons om te vragen wat ze kan doen. Het liefst wil ze geen keuring meer en één vaste contactpersoon die haar situatie kent. Collega Sander legt uit dat wij daar niet voor kunnen zorgen, maar belooft om met het UWV te bellen om te kijken wat er wél mogelijk is. Ook wijst hij Mira op de mogelijkheid om iemand te machtigen. Diegene kan dan namens haar schriftelijk en telefonisch zaken regelen met het UWV. Daarvoor vraagt Mira haar vriendin Renata*. Zij gaat voortaan mee naar het UWV en regelt alle UWV-zaken voor Mira. Dat scheelt een hoop.

En als Sander de situatie van Mira aan het UWV voorlegt, tonen ze begrip. Mira krijgt bij wijze van uitzondering toch een vaste contactpersoon toegewezen. En dat werkt. Ze krijgt op haar verjaardag zelfs een kaartje van de contactpersoon. Een klein gebaar, maar voor Mira én voor ons een mooi voorbeeld van de menselijke maat!

*Gefingeerde naam