Het wordt een hachelijke onderneming, zoveel is zeker. Met vooruitziende blik boekten we de boot naar Engeland in plaats van het vliegtuig, want ook wij zijn bevangen door vliegschaamte. Je kunt met goed fatsoen geen vliegtuig meer pakken in deze tijd, al ben ik ervan overtuigd dat vliegschaamte voor veel Nederlanders niets met klimaatwroeging heeft te maken.