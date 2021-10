De Kwestie: Kan samenleving nieuwe maatregelen aan?

Op 21 maart 2020 gaven Hans van de Sande en Esther van Fenema op deze plaats een beschouwing op de mentale weerbaarheid van de Nederlander. De pandemie was net geland, er was applaus voor de zorg en het kabinet voer in de mist.

Sindsdien gebeurde er veel: een intelligente lockdown, thuiswerken, een ramp in de zorgcentra, uitvaarten zonder afscheid, steunmaatregelen, versoepelingen en inmiddels loeit weer het corona-alarm. Dinsdag vraagt het kabinet zeer waarschijnlijk nieuwe offers. Maar, zijn we daar nog tegen bestand?

Wat denkt u? Kan de samenleving nieuwe coronamaatregelen aan en slaat de meerderheid zich erdoorheen? Of is toch echt de rek eruit en heeft corona al (te) diepe sporen nagelaten?