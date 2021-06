’Rook dan svp niet tijdens het eten’

Columns & Opinie

’Paffen naast een tafeltje met twee kids; ik was er goed klaar mee’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws. Dit keer over rookvrije terrassen of beter: het gebrek daaraan. ’Hier moet toch een oplossing voor te vinden zijn? Of blijven we het normaal vinden om te zitten eten in de geur van andermans gore verslaving?’