’Plan splitsing asielstatus kansloos’

Er komt dan een tijdelijke en een permanente status. Maar dit gaat alleen maar weer leiden tot meer kostbare rechtszaken van personen met een tijdelijke status die het daarmee oneens zijn. En natuurlijk staan de asieladvocaten weer in de rij om hen bij te staan. Maar we moeten gewoon terug naar de basis en onze echte problemen in Brussel. benoemen. Wij kunnen deze instroom niet aan, er is ook geen draagvlak meer voor en onze eens zo goed georganiseerde samenleving loopt volledig vast. We hebben geen opvangplekken, geen huizen, geen personeel en straks ook geen geld meer om dit allemaal te organiseren. Nederland is vol en dat is de enige en juiste boodschap. Dat is het verhaal wat Mark Rutte moet brengen in Brussel en niets anders.

Jan Pronk, Beverwijk