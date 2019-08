’Ga dan niet bij rookpaal staan!’

„Wel eens gezien hoe groot een perron is en waar een rookpaal staat? En hoe er steeds een frisse wind onder de overkappingen waait? Als je niet in de omgeving van een rookpaal staat, is het onmogelijk dat een niet-roker last heeft van een sigaret bij een rookpaal. Ga dan ergens anders staan.

Waarom zou een niet-roker de in een uithoek staande rookpaal opzoeken? Ook hier weer een doorslaand braafste jongetje uit de klas: ProRail.

Waar reizigers wel last van hebben is het uitvallen van treinen, overvolle treinen, vertragingen, het niet rijden volgens de dienstregeling en het gemis aan toiletten. Dat is waar reizigers over klagen, al jaren.”

J.H.Posthumus, Veghel