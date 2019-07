’Pak drugsmisdaad aan door festivalverbod’

Dat is ondertussen uitgegroeid tot een miljarden-industrie en waar we steeds meer een vermenging zien van de onderwereld met de bovenwereld. Ieder weldenkend mens zal het daar mee eens zijn, want je kunt ze maar niet genoeg op de huid zitten. Eén van de speerpunten daarbij zal het omlaag brengen zijn van het aantal festivals om de feestgangers nog beter te kunnen controleren. Het gaat hierbij om maar liefst 1100 festivals.

Maar zou het misschien niet beter zijn om ze maar allemaal te verbieden? Dat zal al direct een groot schokeffect geven bij de pillendraaiers en hun giga-omzet. Daar kun je ze al meteen pijn doen. Maar daarnaast zou hij er honderdduizenden mensen een groot plezier meedoen die in de buurt van die openlucht festivals wonen. Die zijn dat jaarlijks terug kerende ’gehonkebonk’, dat kilometers ver draagt, meer dan zat.

Jan Muijs, Tilburg