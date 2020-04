’Mondkapjes genoeg in Shenzhen’

Hier op het vliegveld van Shenzhen liggen er miljoenen mondkapjes klaar, maar omdat de overheid steeds weer andere regels bedenkt en deze mogelijk te duur vindt, worden ze niet verstuurd.

Daarom hierbij een oproep aan Mark Rutte: als je nu echt wilt laten zien dat je een staatsman bent, dan pak je de telefoon en bel je President Xi Jingping op en zeg je hem dat je twee soorten mondkapjes nodig hebt. De eerste voor medisch personeel die aan alle daarvoor gestelde eisen moeten voldoen. Daarnaast de mondkapjes die alle aziaten zelf dragen voor dagelijks gebruik en die we gaan gebruiken voor de gewone burger voor de exit strategie. Daarbij moet heel duidelijk verneld worden dat deze niet voor medisch gebruik geschikt zijn.

Er liggen er hier echt miljoenen te wachten. Mark, vlieg naar Shenzhen, kom eens kijken en vlieg met een volle kist met mondkapjes terug. Dan kan Nederland weer gewoon aan het werk over twee weken. Kom ook maar eens kijken bij mij op kantoor in Shenzhen hoe we dat hier doen.

Jeffry Kuperus, Shenzhen