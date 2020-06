’Bankjes in museum’

In de realiteit betekent dit dat mindervaliden en ouderen in feite actief ontmoedigd worden om nog naar musea te komen. Mijn vrouw kan bijvoorbeeld onmogelijk een uur lang staan zonder even te rusten, en geloof me, zij is de enige niet. Met een bankje om even te rusten, gaan we echt de maximale tijd niet overschrijden!

Eduard van Tol, Amsterdam