Remkes stelt het juiste voorbeeld

Hij vat bij zijn aantreding direct ’spreekwoordelijk gezegd’ de koe bij de hoorns en laat niet met zich sollen. Hij zegt, alles wat in Duindorp gebeurt is volstrekt ontoelaatbaar. Mensen in de wijk voelen zich geïntimideerd. Het kan in dit land niet zo zijn dat de straat regeert.

Wat een enorm contrast met Amsterdam, daar wordt helemaal niet gehandhaafd. Daar worden actiegroepen zoals o.m. ’We are Here’ de hand boven hun hoofd gehouden. Eigenlijk is het een actiegroep die hier niet behoort te zijn. Ondertussen worden wel onrechtmatig panden gekraakt. En wanneer deze lieden door een rechtelijk bevel het pand moeten ontruimen, kraken ze rustig zonder schroom direct weer een nieuw pand . Deze illegalen en krakers worden door het Amsterdamse bestuur o.l.v. GroenLinks-burgemeester Halsema niets in de weggelegd.

Remkes in Den Haag stelt tenminste het juiste voorbeeld.

Mario Verhees,

Asten