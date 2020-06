’Heel wat te kiezen voor CDA-ers’

En tenslotte kwam als laatste als een duveltje uit een doosje kamerlid Pieter Omtzigt zich nog even kandideren. Nou de CDA-ers hebben wel wat te kiezen zeg! Het valt me warempel nog tegen dat zich bijvoorbeeld Madeleine van Toorenburg, Jaco Geurts, Joba van den Berg-Jansen of Evert-Jan Slootweg zich niet hebben aangemeld!

Krijn Schoonderwoerd

Leiden