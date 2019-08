’Toename bij voedselbank een schande’

Het was maar een klein berichtje op de DFT-pagina in uw krant: ’voedselbanken hebben meer monden te voeden’. Om precies te zijn ruim 140.000 mensen deden een beroep op de voedselbank omdat ze eenvoudig het geld niet hadden om eten te kopen! Een flinke stijging ten opzichte van het jaar ervoor.

Ruim 1,1 miljoen mensen leven in armoede volgens de definitie ’niet-veel-maar-toereikend’ van het CBS (vrij vertaald: het ’nog net niet creperen’-criterium). En dat in Nederland, in 2019! Dit bericht had groot op de voorpagina moeten staan, tegelijk met de oproep voor de gele hesjes.

Pieter Tijburg, Wijk bij Duurstede