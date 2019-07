Single vrouw ook druk met huishouden

Van Alkmaar naar Amsterdam vergde de reis drie uur per dag. Vanaf mijn flatje ging dat ’s ochtends in alle vroegte eerst per fiets naar het station van Alkmaar, dan met de volgepakte trein naar Amsterdam Centraal, daar in flink tempo lopend door het gangenstelsel van het CS naar de tramhalte en vervolgens per tram door de vaak opengebroken straten van Amsterdam naar mijn werkplek. ’s Avonds begon de terugtocht in omgekeerde volgorde. Het eten koken en huishouden moest dan nog gebeuren. Het was een uitputtende periode. Voor vrouwen met een partner en/of hulp in huis zal de situatie een stuk beter zijn. Kortom, het hangt af van de thuissituatie wat iemand fysiek aankan.

Ik heb zo’n flauw vermoeden dat mevrouw Elske Doets een iets comfortabeler thuisfront heeft dan ik destijds en daarom moeilijk kan oordelen over andere vrouwen die zelf hun brood moeten verdienen.

R. Bos, Haarlem