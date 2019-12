Brief 3 ’Minister moet NVWA terugfluiten’

Eerder was er een item op televisie over de rol van deze NVWA met betrekking tot hun regels toezicht houden op de werkwijze in de slachthuizen. We hebben allemaal gezien en gehoord dat het daar een aaneenschakeling van misstanden en er zeker geen handhaving is. Wegkijken is bij deze NVWA schering en inslag.

Een vogelopvang sluiten? Zo makkelijk! Mevrouw Carola Schouten minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, zou hier eens wat meer haar autoriteit moeten laten gelden. En deze NVWA terugfluiten. Ze zijn overijverig bezig en verdienen het predicaat ’Autoriteit’ in mijn optiek absoluut niet!

Deze vogelopvang moet gewoon haar werk kunnen doen! Dit gaat anders heel veel dieren het leven kosten. Dat wil toch niemand.

H. van Leur, Almere