Uitslag Stelling: Zorgen om techgiganten

De datacenters verpesten het landschap en voegen niets toe aan de economie, oordelen de respondenten. „Bij de bouw werken er uitsluitend bouwvakkers uit Oost-Europa. En dat alleen omdat een paar wethouders dollartekens in hun ogen hebben”, reageert een respondent. „Gemeente en provincie doen hun ogen dicht voor geld.”

Veel stellingdeelnemers zijn van mening dat de motivatie om internationale techbedrijven binnen te halen vooral financieel gedreven is. „Het gaat alleen maar om geld en macht”, klinkt het. „De burgers zijn ondergeschikt in deze en worden al jaren belazerd met mooie praatjes”,moppert iemand.

Een andere reactie: „Buitenlandse bedrijven gebruiken onze energie en (belasting)geld om er gigantische voordelen mee te halen. En wij zitten met betonnen kolossen waar bijna geen banen uit voortkomen”.

Het merendeel van de deelnemers vindt dan ook dat de regels voor buitenlandse bedrijven om zich in ons land te vestigen, herzien moeten worden.

Driekwart vindt dat Google en Microsoft hun datacenters geografisch beter moeten verdelen, ook gezien het feit dat niet alleen onze gegevens er worden opgeslagen maar die van gebruikers wereldwijd. „Het moet eerlijk verdeeld worden over heel Europa. Zet ze neer in landen als Portugal en Spanje bijvoorbeeld, in gebieden waar geen huizen in de buurt zijn”, betoogt een respondent. „Waarom niet in de Sahara, daar heeft niemand er last van”, stelt een ander voor.

Wat velen tegen de borst stuit is dat er in de Wieringermeer een groot windmolenpark gebouwd is waarvan de stroom – in tegenstelling tot wat aanvankelijk beloofd werd – voor een groot deel naar de datacenters gaat. „Het is toch te zot dat wij onder druk gezet worden om alles te doen om de energietransitie te laten slagen terwijl die datacenters alle energie verbruiken. Maar wij moeten wel tegen die windmolens aankijken.”

De meesten vinden dat de energie van het windmolenpark in de Wieringermeer voor een groter deel naar de bewoners van de polder moet gaan.

Toch zijn er ook stellingdeelnemers die niet zoveel kwaad zien in het snel toenemende aantal datacenters in ons land. Zij stellen dat het hoort bij ’de technische ontwikkeling van de maatschappij’. „Laten we eens ophouden met dat Nederlandse gezeur en schijnheilige gedrag. Iedereen wil een smartphone, iedereen wil streamen, iedereen wil de hoogste internetcapaciteit. Dan zijn datacenters noodzakelijk”, reageert een voorstander.

Een andere respondent denkt dat er een win-win-situatie mogelijk is: „Laat de techbedrijven gelijk investeren in een moderne mini-kerncentrale naast het datacenter, dan kan het overschot aan schone stroom naar de regio. Zo heeft iedereen er voordeel van”.

Weer een andere voorstander ziet eveneens pluspunten: „Het levert geld op om het voorzieningenpeil in de gemeente hoog te houden. Zonder voorzieningen is het niet prettig om er te wonen. Kijk naar de kansen die datacenters kunnen bieden.”