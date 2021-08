’Ons land niet geschikt voor wolf’

Bekijk ook: Wolf doodt moeflons in Nationaal Park Hoge Veluwe

Nu hebben de dames en heren dierenbeschermers jaren geleden bepaald dat op de Hoge Veluwe moeflons moesten rondlopen. Hoog hek er omheen. Wildroosters. Alle dieren daarbinnen zouden er veilig kunnen leven. Maar …… nu hebben we sinds een paar jaar weer wolven in Nederland. Ook weer beschermd. Leuk en fijn, want de natuur is terug.

Maar wat blijkt: op een of andere manier zijn er wolven binnen de Hoge Veluwe doorgedrongen en nu worden er moeflons gedood en opgegeten. Dus de afsluiting helpt niet. Het wachten is nu op de wolf die mensen aanvalt en eventueel doodt. Die komt er zeker, en op dat moment krijgen hopelijk ook de dierenbeschermers het inzicht dat Nederland met zijn ruim 17,5 miljoen inwoners niet geschikt is voor het samenleven met wolven.

R.Schulte, Helvoirt