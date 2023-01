Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Hoe ga je als journalist om met situatie Israël?

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Je kan veel van Israël zeggen, maar niet dat het er saai is. Met het aantreden van de nieuwe rechtsreligieuze regering is het land echter in een ongekende wervelwind terechtgekomen. Van massale protesten tot politici die waarschuwen voor pogroms en burgeroorlogen. Gouden tijden voor een journalist, maar tegelijkertijd zorgwekkend. De onrust is groot. Ouders op het schoolplein vragen zich hardop af of zij niet naar het buitenland moeten verkassen. ,,Waarom laat jij je kinderen in hemelsnaam hier opgroeien? Ga toch naar Nederland!”