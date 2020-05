’Vliegen toch risicovol’

Even was er hoop op verbetering in de toekomst met onder andere temperaturen, testen, meer afstand tussen passagiers, waar nodig aanpassen van de luchtverversing, continue reinigen van de toiletten, etc. Maar helaas niets van dit alles, alleen mondkapjes worden verplicht. Was dat niet die maatregel waarvan onze regering maandenlang aangaf dat dit nauwelijks helpt?

Kees van Gils, Rotterdam