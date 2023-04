Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Iedere leraar is hard nodig

In vijf jaar tijd is het aantal Nederlandse leraren op scholen in Vlaanderen met meer dan dertig procent toegenomen. Het gaat inmiddels om meer dan duizend leerkrachten, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs in België. Hoewel de Vlamingen hier geen concrete verklaring voor hebben, vermoeden ze dat de gunstigere arbeidsvoorwaarden een rol spelen. Tot groot genoegen van de Belgen, want ze ’zullen iedereen nodig hebben om het lerarentekort aan te pakken’.